Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

12.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:00
Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yarın Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı futbolcular antrenmanda kondisyon ve pas çalışması yaptı. İki takım arasında oynanacak mücadele yarın saat 13.30'da başlayacak


- Kayseri
Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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