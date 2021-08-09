Kayserispor, Miguel Cardoso ile anlaştı
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Kayserispor, Miguel Cardoso ile anlaştı

Kayserispor, Miguel Cardoso ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso'nun transferini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Portekizli futbolcu Miguel Cardoso'nun transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan sezon Belenenses forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cardoso ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından, Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri de tanıtılarak Cardoso'nun transferi ilan edildi.

Cardoso, geçen sezon Belenenses formasıyla Portekiz Süper Ligi'nde 30 maça çıkıp, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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