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Kayserispor, Mario Situm'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

16.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:54
Kayserispor, Mario Situm'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Mario Situm'la 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayserispor, Hırvat ekibi 'de forma giyen 27 yaşındaki forvet Mario Situm'u renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan Hırvat futbolcunun, sarı-kırmızılı ekibin hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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