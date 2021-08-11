Kayserispor Mario Gavranovic ile prensipte anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İsviçreli forvet Mario Gavranovic ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen sezon Dinamo Zagreb forması giyen 31 yaşındaki Gavranovic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Oyuncunun bugün akşam saatlerinde kente gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Gavranovic, Dinamo Zagreb formasıyla 2020-2021 sezonda çıktığı 27 maçta 17 gol, 2021-2022 sezonunda ise 5 maçta 1 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin