Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı
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Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, forvet oyuncusu Mame Thiam'ın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Thiam ile anlaştı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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