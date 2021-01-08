Kayserispor, Malatyaspor maçına hazır
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Kayserispor, Malatyaspor maçına hazır

08.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:07
Kayserispor, Malatyaspor maçına hazır

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

HES Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 18'inci haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenerek 11 haftalık galibiyet özlemine son veren ve puanını 13'e çıkaran Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenörler Uğur Kulaksız, Alper Kelkitli ve yardımcıları yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Öte yandan, sarı-kırmızılıların Samet Aybaba'nın yerine anlaştığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu'nun Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevine başlayacağı bildirildi.

Kayserispor, Malatyaspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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