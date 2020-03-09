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Kayserispor, Malatyaspor, Hes Kablo, Spor

Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 26.haftasında Pazar günü oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

09.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:13
Kayserispor, Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, ligin 26.haftasında Pazar günü oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynayacağı BTC Yeni Türk Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde yaptığı çalışma ile başladı.


Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı düz koşu ve jenerasyon çalışması yaparken, forma giymeyen futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Ardından istasyon, top kapma, pas çalışması ve dar alanda yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi. Kaleciler ise kaleci antrenörü Boban Nojkovic nezaretinde takımdan ayrı çalıştı.


Sarı-Kırmızılılar BT Yeni Türk Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 15 Mart 2020 Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile BTC Yeni Türk Malatyaspor karşılaşması saat 13.30'da başlayacak. - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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