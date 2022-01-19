Kayserispor - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - M.Başakşehir maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Kayserispor - M.Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Kayserispor - M.Başakşehir maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor