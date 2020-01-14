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Kayserispor lisans çıkaramadı

Hes Kablo Kayserispor yeni transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramadı.

14.01.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:21
Kayserispor lisans çıkaramadı

Kayserispor yeni transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramadı.


Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı olmak için kadroya takviye yapan Hes Kablo Kayserispor yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Sarı kırmızılı takım ile anlaşan Enver Cenk Şahin, Mario Situm, Zoran Kvrzic, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar lisans işlemlerinin tamamlanmamasından ötürü bugünkü Fenerbahçe maçında görev alamayacak.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Antalya kampı sonrası sağlık kontrolleri yapılan yeni transferlerimiz, geçmişten gelen ve elimizde olmayan nedenler yüzünden resmi prosedürlerin yetişmemesi sonucu Fenerbahçe ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Üzgünüz" cümleleri kurdu.


Mustafa Tokgöz "Alanya maçında tam kadro sahada olacağız. Hiç merak etmeyin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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