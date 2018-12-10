Kayserispor, Ligin Renkli Takımı Kasımpaşa'yı Deplasmanda 3-0 ile Geçti

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanan mücadeleyi Kayserispor 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Chery, Deniz Türüç ve Mensah kaydetti. Hafta içinde Kayserispor ile anlaşan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı ilk maçta 3 puan sevinci yaşadı.

KASIMPAŞA 2 PENALTI KAÇIRDI

Kasımpaşa'da maçın 37. dakikasında Mbaye Diagne, 69. dakikada ise Trezeguet penaltı atışından yararlanamadı. Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Diagne, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçının ardından Kayserispor karşısında da penaltı kaçırdı.

PAŞA, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KONYASPOR'A KONUK OLACAK

Kasımpaşa önümüzdeki hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Akhisar ile karşı karşıya gelecek.