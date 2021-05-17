Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu

Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe'ye mağlup olmasına rağmen ligde kalmayı başaran Hes Kablo Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu.

Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe'ye mağlup olmasına rağmen ligde kalmayı başaran Hes Kablo Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu.

Süper Lig'de mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, sezonu 41 puanla 17'nci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, oynadıkları 40 maç sonunda ligin en az gol atan takımı oldu. Kayseri temsilcisi, 40 maçta rakip filelere 35 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Kayserispor'da İlhan Parlak, oynadığı 38 maçta 9 gol atarak, takımın en skorer ismi oldu.    


Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu
Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu
Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 10:51:03. #1.15#

title