Kayserispor ligi 41 puanla tamamladı
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Kayserispor ligi 41 puanla tamamladı

Kayserispor ligi 41 puanla tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla tamamladı.

Kayserispor, 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla tamamladı.

42 hafta süren Süper Lig'de kalmayı başaran Kayserispor, oynadığı 40 maçta 41 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olan sarı kırmızılılar, 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla 17.sırada tamamladı.

Ligin son haftasına 41 puanla 17.sırada giren ve sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor, bu müsabakayı yenik tamamlamasına rağmen Gençlerbirliği'nin de Trabzonspor'a yenilmesiyle kümede kalmayı başardı. Bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve hedefini kümede kalma olarak belirleyen sarı kırmızılı takım sezonu 41 puanla tamamlayarak hedefine ulaştı.

Kayserispor, 42 hafta süren 2020-2021 futbol sezonunda 40 maçta çıkarken 9 galibiyet, 14 berberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 40 maçta 35 gol atıp kalesinde 52 gol gören Kayserispor 41 puanla ligin 17.sırada noktaladı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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