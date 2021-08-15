Kayserispor lige mağlubiyetle başladı
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Kayserispor lige mağlubiyetle başladı

Kayserispor lige mağlubiyetle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Süper Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay'a konuk olan Yukatel Kayserispor 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni sezona mağlubiyetle başlayan Sarı Kırmızılılar maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bernard Mensah, Manuel Fernandes, Olivier Kemen ve Mario Gavranovic gibi önemli oyuncularından yoksun olarak mücadele eden Yukatel Kayserispor, sahadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Sarı Kırmızılılar, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti.

Yukatel Kayserispor ligin 2.haftasının açılış maçında 20 Ağustos 2021 Cuma günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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