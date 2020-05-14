Kayserispor lige hazırlanıyor
- Kayserispor lige hazırlanıyor Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
14.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:11
- Kayserispor lige hazırlanıyor
KAYSERİ - Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon çalıştı.
Kaynak: İHA