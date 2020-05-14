Kayserispor lige hazırlanıyor
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
14.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:37
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin kalan 8 maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.
Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, kondisyon çalıştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA