Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı - Haberler

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Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı

Kayserispor, bu sezon oynadığı 29 maçta 11. mağlubiyetini aldı.

KONYA (İHA) - Kayserispor, bu sezon oynadığı 29 maçta 11. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-2 mağlup noktaladı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçta da rakibine 2-0 yenilen Kayserispor, bu sezonki 11. yenilgisini aldı. Kayserispor, ligin 1. haftasında Altay'a 3-0, 5. haftada Hatayspor'a 2-1, 8. haftada Trabzonspor'a 2-1, 9. haftada Alanyaspor'a 6-3, 10. haftada Konyaspor'a 2-0, 14. haftada Rizespor'a 1-0, 16. haftada Beşiktaş'a 4-2, 23. haftada Kasımpaşa'ya 3-1, 27. haftada Trabzonspor'a 3-2, 28. haftada Alanyaspor'a 2-1 ve 29. haftada Konyaspor'a 3-2 yenildi. - KAYSERİ

Kayserispor ligde 11. yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Konya, Spor, Haberler

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