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Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor yarın oynayacağı Alagöz Holding Iğdırspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor yarın oynayacağı Alagöz Holding Iğdırspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesinde Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, yarın sahasında Iğdırspor'u konuk edecek. Alagöz Holding Iğdırspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı kırmızılılar, maç saatini beklemeye başladı. Teknik heyetin kupa maçında ligde fazla forma giyemeyen oyuncular ile genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdırspor arasında oynanacak karşılaşma yarın 19.00'da başlayacak ve karşılaşma da Bülent Birincioğlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor kupa maçı hazırlıklarını tamamladı

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