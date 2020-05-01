Kayserispor Kulübünden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
01.05.2020 00:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:12
Kayserispor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kayserispor Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Cengiz'e, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA