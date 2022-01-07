Kayserispor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak

Kayserispor Kulübü, maç öncesi taraftarlar için stadyumda aşı çadırları kuracak
AA / Murat Asil - Haberler | Spor

Kayserispor Kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Altay maçı öncesi, 3. doz aşısını yaptıramayan taraftarlar için stadyum yerleşkesinde Kovid-19 aşı çadırları kuracağı bildirildi.

Kayserispor Kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Altay maçı öncesi, 3. doz aşısını yaptıramayan taraftarlar için stadyum yerleşkesinde Kovid-19 aşı çadırları kuracağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz "hatırlatma aşısını" olmayan kişilerin, stadyumlarda müsabakaları izleyemeyecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak Pazar günü 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumunun kuzey kale arkası otoparkında aşı çadırları kurulacağı belirtildi.

Henüz 3. doz aşısını olmayan taraftarların, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş yapabilecekleri ve Altay maçını izleyebilecekleri ifade edildi.

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

Göztepe'den transfer atağı! Belçikalı yıldızla görüşmeler başladı

AA / Murat Asil - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title