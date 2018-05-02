Kayserispor Kulübü: Beşiktaş Maçına Çıkamayabiliriz
Kayserispor Kulübü, TFF'ye gönderdiği yazıda, kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle Beşiktaş maçına çıkamayabileceklerini belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kırmızılı kulüpte kritik bir gelişme yaşandı. Kayseri ekibi, Beşiktaş maçının tarihinin ertelenmesi halinde maça çıkamayacaklarını açıkladı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe – Beşiktaş maçının ardından elenen takım, ligdeki maçını pazartesi saat 20.00'de oynar" duyurusunun altı çizildi.
Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş'ın karşılaşmaya çıkmayacağı için turnuvaya veda edeceğini ve maçını pazartesi günü oynayacağını belirtirken, bu ertelemenin kendilerini olumsuz etkileyeceğine değindi.
"MAÇA ÇIKMAMIZ DAHİ MÜMKÜN OLMAYABİLİR"
Kayseri ekibinin TFF'ye yaptığı başvuruda, "Kulübün karşı karşıya kalacağı finansal zararın yanı sıra, 6 Mayıs 2018 Pazar Günü kulübümüz kafilesine yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle de müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir" denildi.
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bu ligden bi cacık olmaz bencede çıkmasın maçaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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rakip fb olsaydı yayan gelirdiniz bırakın bu işleri .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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OTOBÜSE BİNİN GELİN .Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Bu beşiktaş anadolu kuluplerine kötü örnek oluyor kendileri sahadan kaçti kayseride besiktastan ogrendi uyaniklar besiktas ptt 1. Ligine dusurulsun ligde sahadan kacan takım istemiyoruz ligin kalitesini düşüruyorlarCevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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pastirma eti neden yapilir bjk külübündenCevap Yaz 7 6 Yayından Kaldır