Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'dan 23 Nisan mesajı Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gözbaşı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andığını belirtti.

Güzel yarınlar göreceklerini aktaran Gözbaşı, sağlıktan spora, sanayiden tarıma her sektörde her başarının temelinin 23 Nisan 1920'de atıldığını ifade etti.

"Büyük Önder Atatürk, 100 yaşına basan emanetin bizde." diyen Gözbaşı, genç neslin daha çok çalışıp, üreteceğini ve Türkiye'yi daha iyi yerlere getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA