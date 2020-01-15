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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı: "Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım"

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasını açtırdığını söyledi.

15.01.2020 19:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:52
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı:

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasını açtırdığını söyledi.

Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncu Douglao'dan dolayı yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibarıyla aştıklarını ve 1 milyon 310 bin avro ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdıklarını belirtti.

Bu parayı kendi imkanları ile ödediklerini aktaran Gözbaşı, "Şu anda Kayserispor'da transfer yasağı söz konusu değil. Yeni transferlerle ilgili lisans çıkarma işlemleri devam ediyor. Bu işlemler bitince detaylı açıklama yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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