Kayserispor Kulübü 55. kuruluş yılını kutluyor
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Kayserispor Kulübü 55. kuruluş yılını kutluyor

Kayserispor Kulübü 55. kuruluş yılını kutluyor
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Kayserispor Kulübü, 55. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kayserispor Kulübü, 55. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "55 yıl önce bugün Kayserispor'umuz kuruldu. Kayserispor sen çok yaşa." mesajı paylaşıldı.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ise sosyal medya hesabından, "Kayseri'mizi 55 yıldır kenetleyen, ortak heyecan yaşatan Kayserispor'umuzun tertemiz mazisini bundan sonra da aynı coşku ile devam ettirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Sen çok yaşa." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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