Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
18.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:18
Hes Kablo Kayserispor, 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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