Kayserispor-Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu. MHK bu maça Yasin Kol'u görevlendirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Kadir Has Stadında oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçını Yasin Kol yönetecek. Trabzon Bölgesi hakemi Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.hakemi ise Yiğit Arslan olarak belirlendi.

Yasin Kol bu sezon Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçını yönetmişti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor