Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç?
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Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç?

24.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:09
Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç?

24 Aralık'ta oynanacak olan, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç? Canlı İzle!

24 Aralık'ta oynanacak olan, Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda? Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç? Canlı İzle! İşte detaylar

Kayserispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kayserispor ve Konyaspor 24.12.2020 Perşembe günü Spor Toto Süper Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Bein Sports 2 canlı yayınlıyor.

Kayserispor Konyaspor Hangi Tarihte?

Kayserispor Konyaspor Futbol karşılaşması tarihi 24.12.2020

Kayserispor Konyaspor Hangi Kanalda?

Kayserispor - Konyaspor maçını Bein Sports 2 canlı olarak yayınlayacak

Kayserispor Konyaspor Maçı Hangi Gün?

Kayserispor - Konyaspor maçı Perşembe günü oynanacak

Kayserispor Konyaspor Saat Kaçta?

Kayserispor - Konyaspor Maçın başlama saati 16:00

Kayserispor - Konyaspor maçı kaç kaç?

Kayserispor - Konyaspor maçının sonucunu maç bitimi ile beraber buradan bulabilirsiniz.

Kayserispor'da GidişatKötü

Kayserispor'da kötü gidişat devam ediyor. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz hafta konuk olduğu Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile döndü. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 5 maçtan galibiyet alamadan ayrılan Kayserispor'un kazanamama serisi ise toplamda 8 maça çıktı. Bu hafta iç sahada konuk edecekleri Konyaspor karşısında Lung'un sakatlığı devam ediyor.

Konyaspor Evinde Kaybetti

Konyaspor, geçtiğimiz Pazartesi günü iç sahada konuk ettiği Sivasspor karşısında çok kötü bir performans gösterdi. Tam anlamıyla rakip kaleye gitmekte bile zorlandılar. Sivasspor karşısında da haklı bir yenilgi alarak maçı 1-0 kaybettiler. Son 4 maçta 3. Mağlubiyetini alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son haftaların formsuz takımlarından biri. Bu hafta konuk olacakları Kayserispor maçı öncesinde Serkan Kırıntılı ve Marin Anicic'in sakatlıkları bulunuyor.

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