Kayserispor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Konyaspor canl izle! Kayserispor-Konyaspor muhtemel 11'ler!
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Kayserispor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Konyaspor canl izle! Kayserispor-Konyaspor muhtemel 11'ler!

24.12.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:54
Kayserispor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Konyaspor canl izle! Kayserispor-Konyaspor muhtemel 11'ler!

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Kayserispor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki, Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Konyaspor canlı izle? Kayserispor-Konyaspor muhtemel 11'ler!

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Kayserispor, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Peki, Kayserispor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor-Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor-Konyaspor canlı izle? Kayserispor-Konyaspor muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Deplasmanda çıktığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Konyaspor, tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı. Bu sezon rakip ceza sahalarında topla Kayserispor ve Konyaspor'dan daha az buluşan tek takım Rizespor. Kayserispor forveti İlhan Parlak'ın iki gol attığı son Süper Lig maçında rakibi Konyaspor'du. Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner, Kayserispor deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Konyaspor sağ beki Nejc Skubic, takımının son dış saha karşılaşmasında Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında hem gol attı, hem de asist yaptı.

KAYSERİSPOR 1-0 KONYASPOR

45+5' Henrique (p),65' Lennon (Kırmızı Kart)

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: İsmail, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Kvrzic, Aziz Behich, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Adil, Jevtovic, Shengelia, Hadziahmetovic, Milosevic, Erdon Daci

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