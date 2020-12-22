Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

22.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:54
Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışması yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Josef De Souza Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:53:44. #1.14#
title