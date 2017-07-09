Kayserispor Kombine Bilet Fiyatlarını Açıkladı

– KAYSERİSPOR 2017–2018 İlhan Cavcav Futbol sezonunda sahasında oynayacağı müsabakaların kombine bilet fiyatlarını açıkladı.



Yaptığı transferlerle ligin en çok transfer yapan takımlarından olan Kayserispor da yönetim kombine bilet satışlarını açıkladı. 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Mimar Sinan Parkı ile Kurşunlu otoparkı birleşme noktasında satışa sunulacak olan biletlerin sezonluk en düşük fiyatı 80 TL, en yüksek ise 400 TL olarak belirlendi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ligin büyük takımlarının geldiği maçların bilet fiyatları da kategorilere göre 20–80 TL arası, diğer anadolu takımlarının maçlarının bilet fiyatları ise kategorilerine göre 10–30 TL olarak maç günlerinden önce ayrıca açıklanacağı ifade edildi. Ayrıca Kapalı Kale, Çılgınlar38 taraftar grupları için 250 ile 500 kişi arasında yönetim tarafından hediye maksatlı kombine verilecek. Kayserispor kulübünün 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun iç saha maçlarını kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:



"BATI ALT TRİBÜN: A-B-F-G BLOK 240,00 TL, C-BLOK 320,00 TL, D-BLOK 400,00 TL, BATI BALKON A–G BLOK 400,00 TL, DOĞU ALT TRİBÜN, A-B-F-G BLOK 200,00 TL, C–BLOK 240,00 TL, D – BLOK 320,00 TL, E– BLOK 240,00 TL, DOĞU ÜST TRİBÜN 160,00 TL, KUZEY ALT TRİBÜN 120,00 TL, KUZEY ÜST TRİBÜN 80,00 TL, GÜNEY ALT TRİBÜN 120,00 TL" - Kayseri