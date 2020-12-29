Kayserispor kazanmayı unuttu
Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor.
Hes Kablo Kayserispor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet alamıyor.
10 puanla 21.sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de kazanmayı unuttu. Bu sezon oynadığı 15 maçta sadece 2 kez kazanan sarı kırmızılı ekip son 10 maçında 3 puanı bir arada görmedi.
Lige Bayram Bektaş ile başlayan sonrasında Samet Aybaba ile yoluna devam eden Sarı Kırmızılı takım, oynadığı 15 maçta 2 galibiyet 4 beraberlik 9 mağlubiyet aldı. Son 10 maçında 4 beraberlik 6 yenilgi alan sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi. Kayserispor'un oynadığı son 10 maç ve neticeleri şöyle:
Kayserispor-Sivasspor 1-3
Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Hatayspor 0-1
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Konyaspor 1-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2 - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı