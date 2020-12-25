Kayserispor kazanmayı unuttu
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Kayserispor kazanmayı unuttu

25.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:09
Kayserispor kazanmayı unuttu

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 9 haftadır maç kazanamıyor.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 9 haftadır maç kazanamıyor.

Süper Lig'de 14.hafta maçları tamamlandı. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve müsabakayı 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, galibiyet parolası ile çıktığı maçta mağlup olurken 3 puan hasretini yine dindiremedi.

Ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı yendiğinden beri iç sahada galibiyet alamayan Hes Kablo Kayserispor, ligin 4.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Ankaragücü maçından bu yana galibiyet alamıyor.

Son 9 maçında 4 beraberlik 5 mağlubiyet alan Kayserispor, bu maçlarda 4 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. 14 hafta sonrasında 10 puanla kalan sarı kırmızılı ekip ligde 19.sırada kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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