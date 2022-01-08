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Kayserispor kazanmak istiyor

Kayserispor kazanmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sahasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırmak istiyorSüper Lig'in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sahasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor

Süper Lig'in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bugün yaptığı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayan ve maç saatini beklemeye çekilen sarı kırmızılılar, taraftar desteği ile galibiyete erişmek istiyor.

Ligin ilk yarısını 24 puanla 13.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçını da kazanıp puanını 27'ye çıkarmak amacında. Yarın Kadir Has Stadı'nda oynanacak müsabakada saat 16: 00da başlayacak. Bu maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. - KAYSERİ

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