Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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