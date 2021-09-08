Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin