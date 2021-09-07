Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Ramazan Civelek, sezonun ilk maçında Altay karşısında şansız bir şekilde sahadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Altay maçından sonra Hikmet hoca geldi. Hikmet hocadan sonra bir çıkışımızın olduğunu düşünüyorum. Hoca takıma yeni gelmesine rağmen takıma iyi bir etkisi oldu." dedi.

Bu sezon Kayserispor'un alternatifli iyi bir kadro oluşturduğunu takımda forma rekabetinin artığını ifade eden Civelek, şunları kaydetti:

"Milli arada da daha çok hocayla çalışma fırsatı bulduk. Bizim içinde güzel oldu. Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçta tüm çalıştıklarımızı hocanın bizden istediklerini gösterip sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Takımda önemli bir forma rekabeti var. Bu rekabetin takımın performansına da olumlu manada yansıyacağına inanıyorum. Mevki olarak sağ bekte kendimi rahat hissediyorum. Ama hocam hangi mevkide görev verirse elimden geleni yaparım."

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Hikmet Karaman, yönetiminde kulüp tesislerinde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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