Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

İsviçre Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Mario Gavranovic salonda, sakatlıktan dönen Gustavo Campanharo ise takımla çalıştı.

Sakatlığı devam eden Majid Hosseini kondisyoner eşliğinde özel çalışma yaparken, maç eksiği bulunan Bernard Mensah koştu.

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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