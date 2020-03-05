Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:02

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA