Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Yukatel Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Ligin 4'üncü haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı seyircisi önünde 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı kulübün onursal başkanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Biz bu sezon üst sıraları hedefleme doğrultusunda çok çalıştık. Ona göre kadro kurduk. Kadro uyumumuza çok sevindim. Zaten istediğim de pes etmeyen, hedefinden vazgeçmeyen bir Kayserispor. Bu manada hem teknik heyetimizi hem de bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum. İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.