Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu - Haberler Spor
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Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Yukatel Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Yukatel Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup ettiği karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" dedi.

Ligin 4'üncü haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı seyircisi önünde 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı kulübün onursal başkanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

ÖZHASEKİ: KORA KOR BİR MAÇ OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "3 puan her zaman iyidir. Bugün rahatça uyuyalım. Aksi durum olsaydı canımız sıkılırdı. Kora kor bir maç oldu. Çocuklar varlarını yoklarını ortaya koydular. Son dakikada bir gol daha atınca rahatladık. İnşallah galibiyetlerin arkası gelir" diye konuştu.

BERNA GÖZBAŞI: TEKNİK HEYETİMİZİ VE BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Biz bu sezon üst sıraları hedefleme doğrultusunda çok çalıştık. Ona göre kadro kurduk. Kadro uyumumuza çok sevindim. Zaten istediğim de pes etmeyen, hedefinden vazgeçmeyen bir Kayserispor.  Bu manada hem teknik heyetimizi hem de bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum. İnşallah bu sezon daha güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: Kora kor bir maç oldu

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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