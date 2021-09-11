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Kayserispor Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 4. hafta karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 4. hafta karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

Süper Ligde 4.hafta hakemler açıklandı. 11 Eylül 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa maçında Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemal Tunç yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kayserispor Kasımpaşa maçını Yasin Kol yönetecek - Haberler Spor
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