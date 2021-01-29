Kayserispor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a hareket etti

HES Kablo Kayserispor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

HES Kablo Kayserispor, ligin 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, öğleden önce yaptığı antrenmanın ardından İstanbul'a gitmek için Kayseri havalimanına geldi. Uçağa binen sarı-kırmızılı kafile indikten sonra konaklayacağı otele geçecek.- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN