SPOR Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -

Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik 1 yenilgi ve 1 galibiyet elde eden Kayserispor milli maç arasına 4 puanla girmişti. Sezonun dördüncü haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı kırmızılılar günü çift idmanla tamamladı. İlk idmanda kondisyon çalışması yapan Kayseri takımı akşam idmanında teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk bölümde pas, ikinci bölümde hücum - savunma çalışması yaptı. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Sakatlıkları devam eden Hosseini, Uzodimma ve Mensah takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı