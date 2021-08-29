Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı
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Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı

Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta 4 puan kazandı.

Süper Lig'e Altay yenilgisi ile başlayan Yukatel Kayserispor, yeni teknik direktörü ile çıktığı 2 maçta 4 puan kazandı.

Ligin ilk haftasına Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde çıkan ve 3 golle mağlup olan sarı kırmızılı takım, sonrasında oynadığı 2 maçta yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile yenilmedi. Sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor deplasmanda da Başakşehir'i 1-0 yenerek ligdeki çıkışını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda 3. kez göreve getirilen tecrübeli teknik direktör Karaman, Başakşehir maçı sonrasında haklı bir galibiyet aldıklarını ve çok daha iyi noktalara geleceklerine inandıklarını söyledi.

Lige verilen milli maç arasını en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Karaman, futbolcularına da övgüler yağdırdı. - KAYSERİ

Kayserispor, Karaman ile ayağa kalktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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