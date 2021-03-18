Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

18.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:19
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. İstanbul Olimpiyat Stadyumunda Fatih Karagümrük ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar saat 17.00'de havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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