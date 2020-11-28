Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

28.11.2020 13:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:42
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor ligin 10.haftasında Pazartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hes Kablo Kayserispor ligin 10.haftasında Pazartesi günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor 30 Kasım 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan. Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 1 puanla gelecek haftalar adına umut veren Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak seri galibiyetle almayı hedefliyor. Kayserispor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

30 Kasım Pazar günü oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük maç saat 19.30'da başlayacak. Zorlu doksan dakikayı Alper Ulusoy yönetecek. - KAYSERİ

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Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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