Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor

15.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:42
Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Hes Kablo Kayserispor ligin 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Geride kalan haftayı 3-0'lık yenilgi sonrasında puansız noktalayan sarı kırmızılılar, Cuma günü İstanbul'da oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor'da Galatasaray maçında ilk 11'de oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken oynamayan oyuncular ise topla çalıştı. Sarı kırmızılılar bugün yapacağı antrenmanla Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Karagümrük ile Kayserispor arasındaki müsabaka 19 Mart 2020 Cuma günü İstanbul Olimpiyat Stadında oynanacak. Maçın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Lady Gaga Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor Karagümrük'e hazırlanıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:45:43. #1.16#
title