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Kayserispor kaptanı Lopes'in ev halleri

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, evinde çocukları ile oldukça güzel vakit geçiriyor.

Kayserispor kaptanı Lopes'in ev halleri
02.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:03

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, evinde çocukları ile oldukça güzel vakit geçiriyor.

şubat ayında gittiği ülkesi Portekiz'den halen dönemeyen Hes Kablo Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından son durumu ile ilgili video servis etti. Sakatlığından ötürü gittiği ülkesinden Coronavirüs salgınından ötürü dönemeyen ve takımla birlikte çalışamayan Lopes, çocukları ile geçirdiği güzel vakitler ile ilgili video paylaştı.

Kayserispor kaptanı Miguel Lopes, 5 yaşındaki kızının kendisine makyaj yaptığı videoyu yayınladı. Videoda minik kız, babasının önce göz kapaklarını ardından dudaklarını boyadı ve son olarak da yüzüne makyaj malzemeleri sürdü.

Fenerbahçe ile 12 Haziran 2020 Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım kaptanı Lopes'in ne zaman Kayseri'ye gelip çalışmalara katılacağı ise belli değil. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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