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Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, doğum günü pastası kesti.

12.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:33
Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Kayserispor teknik direktörü , doğum günü pastası kesti.


Süper Lig'in devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin doğum günü kutlandı.


12 Ocak 1969 doğumlu olan Hırvat teknik adam için doğum günü pastası hazırlandı. Sarı Kırmızılı takımın kamp yaptığı otelde doğum günü pastası üzerindeki mumları üfleyen Prosinecki, sonrasında pastayı kesti. 51 yaşına giren Hırvat teknik adama pastadan ilk dilimi Hasan Hüseyin Acar ikram etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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