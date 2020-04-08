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Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Futbol, Spor

Kayserispor kalecisi Silviu Lung Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung, Kayseri'de mutlu olduğunu ve Kayserispor'da kalmak istediğini söyleyerek, "Futbolu özledim" dedi.

08.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:54
Kayserispor kalecisi Silviu Lung Açıklaması

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı file bekçisi Silviu Lung, Kayseri'de mutlu olduğunu ve Kayserispor'da kalmak istediğini söyleyerek, "Futbolu özledim" dedi.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, futbolsuz günlerini anlattı. Silviu Lung, "Her ne kadar ligde iyi konumda olmasak da, futbol ile yaşamayı seviyorum. Futbolsuz günler çok zor geçiyor. Sürekli evde kalmak veya gezememek, futbol dünyasının dışında kalmak berbat. Sağlık, dünyadaki en değerli varlığımız. Umarım bir an önce Korona Virüsü salgını sona erer" dedi.

Futbolsuz günleri ile ilgili olarak "Sabah spor yapıyorum, gün içerisinde kitap okuyorum, oyun oynuyorum ya da film izliyorum" diyen Lung, geleceği ile ilgili olarak da "Kayserispor'da mutluyum. Kayseri, benim ikinci evim haline geldi. Sıcak kanlı insanlar. Futbolu seviyorlar. Kayseri çok güzel şehir. Yemekleri güzel. Açıkçası Kayseri'de kalmak isterim ama gelecekte neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kendi performansı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istemeyen Lung, "Beni, başkaları değerlendirmeli. Taraftar, futbol adamları değerlendirmeli. Benim kendi kendime değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ben sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Maç kazanmak için, gol yememek için çaba sarfediyorum. Takım arkadaşlarım da maç kazanmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Futbolun yeniden başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini de söyleyen Lung, "Taraftarı özledim. Stadı özledim. Maç atmosferini özledim. Umarım en kısa sürede futbol yeniden başlar" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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