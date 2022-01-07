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Kayserispor Kadın FK, 3 puan peşinde

Kayserispor Kadın FK, 3 puan peşinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Kadın Futbol Takımı yarın sahasında Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u konuk edecek.

SAMSUN (İHA) - Kayserispor Kadın Futbol Takımı yarın sahasında Samsun ekibi İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'u konuk edecek.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın Futbol Kulübü ligin 4. haftasında sahasında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Geride kalan 3. hafta sonunda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, yarın ilk galibiyetini almak istiyor. 1 puanla 8.sırada yer alan Kayserispor Kadın Futbol Takımı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Sümer Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor Kadın Futbol Kulübü ile İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor maçı saat 13.00'de başlayacak ve karşılaşmada Cemal Emre Gömeç düdük çalacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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