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Kayserispor İstanbul'dan dönemedi

Kayserispor İstanbul'dan dönemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında İstanbul'dan dönemedi.

İSTANBUL (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında İstanbul'dan dönemedi.

Süper Lig'in 23.haftasında İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, maç sonrasında Kayseri'ye dönemedi. Saat 19: 45'te havalanacak uçakla Kayseri'ye gelmesi gereken sarı kırmızılı kafile, olumsuz hava koşullarından ötürü gelemedi. Uçağın iki kez rötar yapması üzerine Kayserispor kafilesi, otele dönüş yaptı.

Kayserispor kafilesi sabah uçağın yine rötar yapması halinde karayolu ile Kayseri'ye dönüş yapacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Haber

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