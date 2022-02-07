Kayserispor İstanbul'a gitti

Yukatel Kayserispor, yarın akşam Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için İstanbul'a gitti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Yukatel Kayserispor, müsabakayı yarın akşam oynayacak. Kadıköy'de oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, bugün hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Son antrenmanını İstanbul'da gerçekleştirecek olan Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, kaleci Silviu Lung ve Cenk maç kadrosuna dahil edilmedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor